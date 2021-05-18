Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Mayıs tarihinde yapılan 217 bin 276 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.937, hasta sayısı 916 olarak açıklanırken; 203 kişi hayatını kaybetti, 10.125 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 139 bin 485 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Mayıs tarihinde yapılan 217 bin 276 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.937, hasta sayısı 916 olarak açıklanırken; 203 kişi hayatını kaybetti, 10.125 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 139 bin 485 olarak açıklandı.

18 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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