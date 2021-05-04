04 Mayıs 2021, Salı
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Bitcoin ne kadar? 1 BTC kaç dolar? Kaç TL? 4 Mayıs Bitcoin kuru hareketleri… | Kripto para
4 Mayıs gününe ait bitcoin fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç dolar oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...
Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan Kripto paraların en değerlisi olan Bitcoin, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.
İşte 4 Mayıs Bitcoin kuru hareketleri...
1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?
1 Bitcoin 55,975.66 Dolar oldu. Son 24 saatte 3,39% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 1,048,475,590,866 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)
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