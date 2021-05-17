HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?
Hayat Eve Sığar uygulaması gün geçtikçe daha fazla kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması ile seyahat kodu nasıl alınır? HES kodu nasıl alınır?
HES kodu, e-Devlet ve SMS yolu ile alınabilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan HES kodu çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Sınavlar, seyahat gibi durumlar öncesi HES kodu şartı bulunmaktadır. Peki, HES kodu nasıl alınır? İŞTE HES kodu ile ilgili ayrıntılar...
SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu almak için HES yazın ve aralarında boşluk bırakılarak T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini yazmalısınız. Ardından, 2023'e SMS olarak atılır.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.
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