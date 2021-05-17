17 Mayıs 2021, Pazartesi
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17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 17 Mayıs BİM kataloğu...
BİM 17 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Mayıs Perşembe indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Bu hafta, Kulaklık, cam davlumbaz, televizyon gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM indirimli ürünler neler? 17 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler...
Her hafta indirimli ürünleri raflarına koyan ve birçok kişi tarafından aktüel ürünler kataloğu takip edilen BİM'de bu hafta cam davlumbaz seti dikkat çekiyor.
Teknoloji ürünlerinde ise VOLTA marka elektrikli scooter, televizyon, kulaklık ve birçok ürün daha indirimli olarak sunuluyor.
Pijama takımları ve diğer tekstil ürünleri de dikkat çekiyor.
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