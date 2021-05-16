16 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
ADA coin (Cardano) kaç TL oldu? ADA coin kaç BTC? ADA coin nasıl alınır? 16 Mayıs 2021 ADA coin fiyatı...
Kripto para yatırımcıları Bitcoin, Ethereum ve Altcoin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 16 Mayıs, ADA coin yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. ADA coin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Altcoinlerden en meşhur olanı XRP ve ADA coin yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 16 Mayıs ADA coin kaç TL oldu? ADA coin kaç BTC? ADA coin nasıl alınır?
ADA coin büyük hareketlilik yaşıyor. Bitcoin'den sonra ADA coin de yatırımcılar için iyi bir seçenek haline geldi. Peki, 16 Mayıs ADA coin kaç TL oldu? ADA coin nedir, nasıl alınır?
16 MAYIS ADA COİN KAÇ TL OLDU? ADA COİN NEDİR, NASIL ALINIR?
1 ADA COİN (Cardano): 19,70 TL - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)
1 ADA COİN (Cardano): 0.0000482 BTC
1 ADA COİN (Cardano): 0.0006114 ETH
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig