16 Mayıs 2021, Pazar

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Galatasaray'da sert düşüş! Gal token ne kadar? Galatasaray fan token değeri ne kadar? İşte detaylar...

Galatasaray'da sert düşüş!
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışı veren ve son düdükle birlikte şampiyonluğu 'a kaptıran 'da bir düşüş de üzerinde yaşandı. Şampiyonluk beklentisi kaybolunca Gal Token büyük değer kaybetti. Peki, Gal token ne kadar? değeri ne kadar?

Spor Toto 'de şampiyon resmen belli oldu. 21 takımlı Süper Lig'de , sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf oldu. müsabaka öncesinde ile 50 milyon TL'ye yakın gelir elde etmişti. Şampiyonluk beklentisindeki birçok kişi token değerinin artacağını da düşünüyordu. Ancak Beşiktaş'ın şampiyonluğu işi değiştirdi. , 12 Mayıs 2021 tarihinde 7,61 dolardan işlem görürken Galatasaray'ın şampiyonluk beklentisi sayesinde 30,09 dolar seviyesine kadar yükseldi.

GAL TOKEN NE KADAR? KAÇ DOLAR? KAÇ TL?

Galatasaray Fan Token şuan 84.14 TL üzerinden işem görüyor. %65.20 kadar düşüş yaşandı. 9.62 dolar değerinde işlem görüyor. (Değişkenlik gösterebilr)

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