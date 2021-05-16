Galatasaray'da sert düşüş! Gal token ne kadar? Galatasaray fan token değeri ne kadar? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve son düdükle birlikte şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da bir düşüş de Gal token üzerinde yaşandı. Şampiyonluk beklentisi kaybolunca Gal Token büyük değer kaybetti. Peki, Gal token ne kadar? Galatasaray fan token değeri ne kadar?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon resmen belli oldu. 21 takımlı Süper Lig'de Beşiktaş, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf oldu. Galatasaray müsabaka öncesinde Gal Token ile 50 milyon TL'ye yakın gelir elde etmişti. Şampiyonluk beklentisindeki birçok kişi token değerinin artacağını da düşünüyordu. Ancak Beşiktaş'ın şampiyonluğu işi değiştirdi. Galatasaray Fan Token, 12 Mayıs 2021 tarihinde 7,61 dolardan işlem görürken Galatasaray'ın şampiyonluk beklentisi sayesinde 30,09 dolar seviyesine kadar yükseldi.

GAL TOKEN NE KADAR? KAÇ DOLAR? KAÇ TL?

Galatasaray Fan Token şuan 84.14 TL üzerinden işem görüyor. %65.20 kadar düşüş yaşandı. 9.62 dolar değerinde işlem görüyor. (Değişkenlik gösterebilr)

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