Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 201 bin 295 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.534, hasta sayısı 1.217 olarak açıklanırken; 238 kişi hayatını kaybetti, 55.472 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 83 bin 996 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 201 bin 295 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.534, hasta sayısı 1.217 olarak açıklanırken; 238 kişi hayatını kaybetti, 55.472 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 83 bin 996 olarak açıklandı.

13 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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