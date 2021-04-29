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e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Tam kapanma için izin belgesi alma... | Sokağa çıkma yasağı

e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır?
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından tam kapanmanın getirildiğini açıklamıştı. 81 il valiliğine tam kapanma genelgesini gönderdi. Birçok vatandaş, "e-Devlet çalışma izni nasıl alınır?" merak ediyor ve araştırıyor. Peki, e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından tam kapanma dönemine girildiğini açıkladı. Çalışma izin belgesi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında ataştırma yapıyor. İşte detaylar...

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar e-Devlet üzerinden kolaylıkla Covid-19 (corona virüsü) çalışma izin belgesi alabilecekler. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı , şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak."

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