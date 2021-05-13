13 Mayıs 2021, Perşembe

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Elon Musk açıkladı Bitcoin çakıldı! Tesla'nın ödemelerini Bitcoin ile almayı durdurdu...

Elon Musk açıkladı Bitcoin çakıldı!
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

Yaptığı açıklamalarla kripto para borsasına doğrudan etki eden , “ madenciliğinde özellikle kömür olmak üzere fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeliyiz” dedi. Bu gelişmenin ardından Bitcoin adeta çakıldı. İşte detaylar...

Kripto para borsasına yaptığı açıklamalarla yön veren , 'nın ile satılmayacağını açıkladı. Elon Musk kripto paranın iyi bir fikir olduğunu söyledi ancak, Tesla'nın kripto paranının umut vaat eden geleceğine inandığı ama fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeli olduğunu belirtti. Musk "Bitcoin'in kullandığı enerjinin yüzde 1'inden daha azını tüketen diğer kripto para birimlerini inceliyoruz" dedi.

BITCOIN ÇAKILDI!

Elon Musk'ın açıklamalarının ardından 53 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin 46 bin dolara düştü. Bitcoin anlık 50 bin dolar civarında işlem görüyor.

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