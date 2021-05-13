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Bayram tatlıları! Evde baklava nasıl yapılır? Baklava tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Evde baklava nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

'nda yapılacak tatlıları araştıranlar arama motorları üzerinde nasıl yapılır öğrenmek istedi. Ramazan Bayramı 2021 evde hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, evde baklava nasıl yapılır? Baklava tarifi ve malzemeleri nelerdir?

'nda tatlı yapmak isteyenler için bayram tatlıları listesinde 1 numarada yer alan tarifini sizler için derlerdik.

BAKLAVA MALZEMELERİ

Yufkası İçin:

-5 su bardağı un
-3 adet yumurta
-1 su bardağı süt
-1 su bardağı ayçiçek yağı
-1 paket kabartma tozu
-1 tatlı kaşığı sirke
-1/2 çay kaşığı tuz

Yufkaları açmak ve ara katları için:

-1,5 su bardağı mısır nişastası
-250 gram eritilmiş tereyağı
-3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Şerbeti için:

-3.5 su bardağı toz şeker
-3.5 su bardağı su
-1/2 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

BAKLAVA NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Öncelikle, unu derin bir kaba koyun. Orta kısmını havuz gibi açın. İçine süt, yumurta, ayçiçek yağı, sirke, tuz ve kabartma tozunu ilave edin. Ardından malzemeleri yavaş yavaş karıştırarak, unla birlikte kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru, üzerini nemli bir bezle örterek yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında bekletin. Dinlenmiş hamuru, 20 eşit parçaya ayırın. Unladığınız tezgah üzerinde bezeleri tabak büyüklüğünde açın. Aralarına mısı nişastası serpiştirerek, açtığınız hamurları üst üste dizin. Ardından oklava yardımıyla üst üste dizilen hamurları incecik açın. Yufkanın katlarını yağlamak için tereyağını minik bir tavada ya da tencerede kısık ateşte eritin. Fırın tepsinizin tabanını eritilmiş tereyağı ile yağlayın. Açtığınız yufkalardan iki tanesini baklavanın alt ve üst katı içi ayırın. Yufkaların on adetini aralarını tereyağıyla yağlayıp, fırın tepsisinde üst üste dizin. İnce çekilmiş ceviz içini baklavanın orta katına eşit olarak serpiştirin. Kalan yufkaları, aynı şekilde aralarını tereyağı ile yağlayarak üst üste dizin ve baklavayı bu şekilde oluşturmaya devam edin. Yufkaların kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla tepsinin alt tarafına doğru ittirin. Baklavayı olmasını istediğiniz şekilde dilimleyin. Tereyağını biraz da baklavaların üzerine sürüp, tepsiyi önceden ısıtılmış fırında 180 derece yaklaşık 50 dakika pişirin. Ardından şerbeti hazırlamaya geçin. Toz şekeri, derin bir tencerede su içerisinde eritip yaklaşık 25 dakika pişirin. Kaynayan suya limon suyu da ekleyip ocaktan alın. Fırından çıkarttığınız baklavanın üzerine hazırladığınız şerbeti azar azar dökün. Afiyet olsun...

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