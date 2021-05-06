Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 253 bin 382 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.388, hasta sayısı 2.401 olarak açıklanırken; 304 kişi hayatını kaybetti, 37.298 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 977 bin 982 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 253 bin 382 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.388, hasta sayısı 2.401 olarak açıklanırken; 304 kişi hayatını kaybetti, 37.298 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 977 bin 982 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 48 milyon 712 bin 606, toplam vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, toplam vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3.378, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 626 bin 799 olarak yer aldı.

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