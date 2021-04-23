Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
Corona virüsü salgını sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pazartesi sabah 05:00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında en merak edilen konular arasında cuma namazına gidilip gidilemeyeceği yer aldı. İçişleri Bakanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemzide de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, 23 Nisan sokağa çıkma yasağında cuma namazına gidilebilecek mi?
23 NİSAN'DA CUMA NAMAZINA GİDİLEBİLECEK Mİ?
İçişleri Bakanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. Alınan karar şu şekilde,
Bakanlığımızca daha önce getirilen açıklamalarda; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının Cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşlarımızın araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye Cuma namazı için gidip gelebilecekleri belirtilmişti.
Bu çerçevede 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 25 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.
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