05 Mayıs 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 5 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 229 bin 491 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.476, hasta sayısı 2.414 olarak açıklanırken; 356 kişi hayatını kaybetti, 35.464 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 955 bin 594 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 229 bin 491 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.476, hasta sayısı 2.414 olarak açıklanırken; 356 kişi hayatını kaybetti, 35.464 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 955 bin 594 olarak açıklandı.

5 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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