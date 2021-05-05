Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 229 bin 491 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.476, hasta sayısı 2.414 olarak açıklanırken; 356 kişi hayatını kaybetti, 35.464 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 955 bin 594 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 229 bin 491 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.476, hasta sayısı 2.414 olarak açıklanırken; 356 kişi hayatını kaybetti, 35.464 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 955 bin 594 olarak açıklandı.

5 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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