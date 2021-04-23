23 Nisan 2021, Cuma

HABERLER

1 Bitcoin bugün kaç dolar? Kaç TL? 23 Nisan Bitcoin kuru hareketleri…

1 Bitcoin bugün kaç dolar?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.04.2021

23 Nisan gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “ kaç dolar oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan paraların en değerlisi olan , yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 23 Nisan Bitcoin kuru hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 49,501.26 Dolar oldu. Son 24 saatte 7,69% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 927,418,816,506 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

23 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Burak Sergen kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Burak Sergen kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
23 Nisan'da Cuma namazına gidilebilecek mi? 23 Nisan'da Cuma namazına gidilebilecek mi?
Binance coin BNB coin kaç dolar oldu? Binance coin (BNB coin) kaç dolar oldu?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör