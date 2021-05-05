05 Mayıs 2021, Çarşamba

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İçişleri Bakanlığı market genelgesi ile ilgili tüm detaylar! Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

Market genelgesi ile ilgili tüm detaylar!
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

önlemleri kapsamında tam kapanma dönemine girildi. bu dönem için yeni bir genelge yayınladı. genelgesi içeriği, başlangıç tarihi ve tüm detaylar merak ediliyordu. Peki, Marketlerde hangi ürünler satılmayacak? ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

yeni genelgesini yayınladı. Vatandaşlar hangi ürünlerin satışının olduğunu, market çalışma saatleri ve günleri ve yasak başlangıç tarihini araştırıyor. İşte genelgede yer alan o maddeler...

MARKETLER VE FIRINLARİN ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

MARKETLER HANGİ GÜN KAPALI?

Zincir ve süper marketler pazar günleri kapalı kalacak.

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLECEK?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Öte yandan temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

MARKET GENELGESİNDE YER ALAN YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasaklar, 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) başlayacak.

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAK?

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

YASAKLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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