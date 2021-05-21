21 Mayıs 2021, Cuma

HABERLER

Son dakika spor haberleri: '2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de!'

'2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de!'
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

Son dakika spor haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Ekim ayında 'nı 'de gerçekleştireceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı , Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, " Ekim ayında 'nı 'de gerçekleştireceğiz." dedi.
2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bozkır Arslanı Celaleddin bu akşam 20.00'de atv'de Bozkır Arslanı Celaleddin bu akşam 20.00'de atv'de
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic itirafı! Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic itirafı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör