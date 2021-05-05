05 Mayıs 2021, Çarşamba

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Bitcoin ne kadar? 1 BTC kaç dolar? Kaç TL? 5 Mayıs Bitcoin kuru hareketleri… | Kripto para

Bitcoin ne kadar? 1 BTC kaç dolar?
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

5 Mayıs gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç dolar oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan paraların en değerlisi olan , yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 5 Mayıs Bitcoin kuru hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 55,208.29 Dolar oldu. Son 24 saatte 1,20% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 1,031,535,317,649 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

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