Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Mayıs tarihinde yapılan 219 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.385, hasta sayısı 856 olarak açıklanırken; 207 kişi hayatını kaybetti, 9.271 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 160 bin 423 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Mayıs tarihinde yapılan 219 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.385, hasta sayısı 856 olarak açıklanırken; 207 kişi hayatını kaybetti, 9.271 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 160 bin 423 olarak açıklandı.

20 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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