Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 242 bin 194 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.817, hasta sayısı 2.615 olarak açıklanırken; 373 kişi hayatını kaybetti, 81.302 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 849 bin 408 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 242 bin 194 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.817, hasta sayısı 2.615 olarak açıklanırken; 373 kişi hayatını kaybetti, 81.302 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 849 bin 408 olarak açıklandı.

1 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

DİĞER

HABERLER HABERLERİ