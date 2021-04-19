19 Nisan 2021, Pazartesi

HABERLER

Bakan Kasapoğlu'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması

Bakan Kasapoğlu'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.04.2021

Gençlik ve Spor Bakanı , 12 takımın ortak bildiri ile açıkladığı organizasyonunun katılımcılık ilkesiyle çeliştiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı , 12 takımın ortak bildiri ile kurduğu projesiyle ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak, "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan "katılımcılık" ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
Hüsnü Bayramoğlu hayatını kaybetti! Hüsnü Bayramoğlu hayatını kaybetti!
CHZ coin Chiliz coin kaç TL oldu? CHZ coin (Chiliz coin) kaç TL oldu?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör