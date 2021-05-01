İtikaf ne demek? İtikafa nasıl ve ne zaman girilir? | Ramazan 2021

Ramazan ayı sonlarına doğru gelinirken binlerce kişi arama motorlarında itikaf ile ilgili araştırmalar yapıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.s) Ramazan ayında, özellikle de Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor. Peki, İtikaf ne demek? İtikafa nasıl ve nerede girilir? Evde itikaf olur mu?

Genellikle camilerde gerçekleştirilen ve Allah'a yakın olmak amacıyla girilen itikaf, tam kapanma sebebiyle araştırma konusu oldu. "Binlerce kişi evde itikaf yapılır mı?" şeklinde sorgular yapıyor. İşte detaylar...

İTİKAFA GİRMEK NE DEMEK?

İtikaf nedir sorusunun yanıtı kelimenin kökü olan akf sözünden geçmektedir. Kelimenin anlamı "hapsolmak, alıkoymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak" şeklindedir. Bu kelime, fıkıh terimi olarak kişinin kendini dünyevi işlerden uzak tutarak ibadet amacıyla bir müddet camide kalmasını ifade eder. İtikafa giren kişiye mutekif veya akif denir. Akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman itikafa girebilir. İtikafa beş vakit namaz kılınan bir mescitte veya camide girilmesi gerekir.

İTİKAFA NE ZAMAN GİRİLİR?

Hz. Muhammed'in (s.a.v) Ramazan ayında ve özellikle ayın son on gününde itikafta olduğu pek çok hadis-i şerifle sabittir. (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77) Bu nedenle daha çok Ramazan ayının son on gününde itikafa girilir. Bu sebeple 2021 Ramazan ayı itikaf günleri Ramazan'ın son 10 günü olan 3 Mayıs ile 12 Mayıs arasını kapsıyor.

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