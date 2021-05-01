Tam kapanmada noterler açık mı? Noter çalışma saatleri ne?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından tam kapanma getirildiğini duyurmuş ve İçişleri Bakanlığı, tam kapanma ile ilgili genelgeyi yayınlamıştı. 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanmada noterlerin çalışıp çalışmadığı da merak konusu oldu. Peki, tam kapanmada noterler açık mı? Noter çalışma saatleri ne?
Corona virüsü salgını (Covid-19) sebebiyle alınan önlemler kapsamında tam kapanma dönemi 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00'da başladı. Tam kapanma döneminde noterlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, tam kapanmada noterler açık mı? Noter çalışma saatleri ne? İşte detaylar...
TAM KAPANMADA NOTERLER AÇIK MI?
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı. Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.
NOTERLER KAÇTA AÇILACAK? KAÇTA KAPANACAK?
Noterler 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.
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