01 Mayıs 2021, Cumartesi

HABERLER

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? Market ve bakkallar açık mı? | Sokağa çıkma yasağı

1 Mayıs resmi tatil mi?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

Başkan , corona virüsü salgını önlemleri kapsamında tam kapanmayı açıklamıştı. TAm kapanma döneminde merak edilen konular arasında 'ın resmi tatil olup olmadığı, bankaların açık olup olmadığı ve marketlerin çalışma saatleri yer aldı. Peki, 1 Mayıs resmi tatil olarak mı sayılıyor? 1 Mayıs'ta bankalar açık olacak mı? Ay başında maaş alanlar,  maaşını çekebilecek mi? ve PTT'ler 1 Mayıs'ta çalışacak mı?

'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. da sokağa çıkma yasağı uygulanacak günler arasında yer alıyor. Peki, resmi tatil olarak mı sayılıyor? 1 Mayıs'ta bankalar açık olacak mı? Ay başında maaş alanlar, maaşını çekebilecek mi? ve PTT'ler 1 Mayıs'ta çalışacak mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs ülkemizde 2009 yılından bu yana resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor.

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olarak ilan edildiği için, banka şubeleri işlem yapamayacak. İnternet bankacılığında ise hafta sonunda olduğu gibi EFT işlemleri gerçekleşebilecek.

1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

tarafından yayınlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde marketler hizmet vermeye devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market gibi işletmeler saat 10.00 - 17:00 arası hizmet verecekler.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bitcoin ne kadar? 1 BTC kaç dolar? Bitcoin ne kadar? 1 BTC kaç dolar?
1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? lira | Güncel döviz fiyatları... 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
Gram altın düştü mü? Gram altın düştü mü?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör