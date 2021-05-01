1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? Market ve bakkallar açık mı? | Sokağa çıkma yasağı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında tam kapanmayı açıklamıştı. TAm kapanma döneminde merak edilen konular arasında 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı, bankaların açık olup olmadığı ve marketlerin çalışma saatleri yer aldı. Peki, 1 Mayıs resmi tatil olarak mı sayılıyor? 1 Mayıs'ta bankalar açık olacak mı? Ay başında maaş alanlar, maaşını çekebilecek mi? Kargo ve PTT'ler 1 Mayıs'ta çalışacak mı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı da sokağa çıkma yasağı uygulanacak günler arasında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil olarak mı sayılıyor? 1 Mayıs'ta bankalar açık olacak mı? Ay başında maaş alanlar, maaşını çekebilecek mi? Kargo ve PTT'ler 1 Mayıs'ta çalışacak mı?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs ülkemizde 2009 yılından bu yana resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor.
1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?
1 Mayıs resmi tatil olarak ilan edildiği için, banka şubeleri işlem yapamayacak. İnternet bankacılığında ise hafta sonunda olduğu gibi EFT işlemleri gerçekleşebilecek.
1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde marketler hizmet vermeye devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market gibi işletmeler saat 10.00 - 17:00 arası hizmet verecekler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig