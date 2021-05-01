1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? Market ve bakkallar açık mı? | Sokağa çıkma yasağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında tam kapanmayı açıklamıştı. TAm kapanma döneminde merak edilen konular arasında 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı, bankaların açık olup olmadığı ve marketlerin çalışma saatleri yer aldı. Peki, 1 Mayıs resmi tatil olarak mı sayılıyor? 1 Mayıs'ta bankalar açık olacak mı? Ay başında maaş alanlar, maaşını çekebilecek mi? Kargo ve PTT'ler 1 Mayıs'ta çalışacak mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı da sokağa çıkma yasağı uygulanacak günler arasında yer alıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil olarak mı sayılıyor? 1 Mayıs'ta bankalar açık olacak mı? Ay başında maaş alanlar, maaşını çekebilecek mi? Kargo ve PTT'ler 1 Mayıs'ta çalışacak mı?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs ülkemizde 2009 yılından bu yana resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor.

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olarak ilan edildiği için, banka şubeleri işlem yapamayacak. İnternet bankacılığında ise hafta sonunda olduğu gibi EFT işlemleri gerçekleşebilecek.

1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde marketler hizmet vermeye devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market gibi işletmeler saat 10.00 - 17:00 arası hizmet verecekler.

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