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Josef Sural kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?

Josef Sural kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'un 2 yıl önce 29 Nisan gecesi deplasmanı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu ölümünün ikinci yılında anıldı. Peki, Josef Sural kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?

2019 yılında hayatını kaybeden 'ın yaşamı, kariyeri, ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Josef Sural kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?

JOSEF SURAL KİMDİR?

'nın Hustopece kentinde 30 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya gelen Sural, futbol kariyerine 2008 yılında ülkesinin takımında başladı. Daha sonra sırasıyla ve 'ta forma giyen Josef Sural, Aytemiz 'a transfer oldu.

JOSEF SURAL NEDEN ÖLDÜ?

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten maçının ardından Josef Sural ve takım arkadaşları, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. 29 Nisan gecesi saat 02.30 sularında 'ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi aracın içerisinden dışarı savrulan Josef Sural yaşamını yitirdi.

ÖLÜMÜNÜN 2'NCİ YILINDA UNUTULMADI

Çek futbolcu Josef Sural, ölümünün ikinci yılında unutulmadı. Öncelikle turuncu yeşilli takımın taraftarı sosyal medya üzerinden #JoseficinAlanyaspor etiketiyle paylaşımlar yaptı. Ardından o dönem Alanyaspor'da 'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan şimdiki Alanyaspor Teknik Direktörü , kaptan ve Davidson, Sural paylaşımıyla onu yad etti. Öte yandan maçında gol atan ve kazada araçta bulunan golünü takım arkadaşına armağan etmişti.

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