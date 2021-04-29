Alanyaspor'un 2 yıl önce 29 Nisan gecesi Kayseri deplasmanı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural ölümünün ikinci yılında anıldı. Peki, Josef Sural kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?

2019 yılında hayatını kaybeden Josef Sural'ın yaşamı, kariyeri, ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Josef Sural kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?

JOSEF SURAL KİMDİR?

Çekya'nın Hustopece kentinde 30 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya gelen Sural, futbol kariyerine 2008 yılında ülkesinin Zbrojovka Brno takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Slovan Liberec ve Sparta Prag'ta forma giyen Josef Sural, Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.

JOSEF SURAL NEDEN ÖLDÜ?

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten Kayserispor maçının ardından Josef Sural ve takım arkadaşları, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. 29 Nisan gecesi saat 02.30 sularında Alanya'ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi aracın içerisinden dışarı savrulan Josef Sural yaşamını yitirdi.

ÖLÜMÜNÜN 2'NCİ YILINDA UNUTULMADI

Çek futbolcu Josef Sural, ölümünün ikinci yılında unutulmadı. Öncelikle turuncu yeşilli takımın taraftarı sosyal medya üzerinden #JoseficinAlanyaspor etiketiyle paylaşımlar yaptı. Ardından o dönem Alanyaspor'da Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan şimdiki Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kaptan Efecan Karaca ve Davidson, Sural paylaşımıyla onu yad etti. Öte yandan Gaziantep FK maçında gol atan ve kazada araçta bulunan Steven Caulker golünü takım arkadaşına armağan etmişti.

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