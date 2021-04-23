23 Nisan 2021, Cuma

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Burak Sergen kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Burak Sergen kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Birçok dizi ve filmde rol alan deneyimli oyuncu , salgınına yakalanmış ve edilmişti. Arama motorlarında ünlü oyuncunun son durumu, kariyeri ve özel yaşamı hakkında sık sık araştırmalar yapılıyor. Peki, Burak Sergen kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in abisidir.

1984 yılında 'ndan mezun olduktan sonra staj görevini 'nda yaptı. Staj sonrası, 'na tayin oldu. hala 'ndaki görevine devam ediyor.

Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve 'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

BURAK SERGEN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

- 2020- (Haluk Güçlü)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun
Halka - 2019 - İlhan Tepeli
Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi
Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu
Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak
Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu
Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa
Zoraki Başkan - 2009 - Reis
Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım
Dicle - 2007 - Seyit
Erkek Tarafı - 2005 - Kamil
Köpek - 2005 - Müdür Abbas
Tam Pansiyon - 2004 - Osman
Zerda - 2002 - Mahmut Ağa
Bulut Bey - 2002 - Kudret
Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü
Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur

BURAK SERGEN'İN ROL ALDIĞI BAZI FİLMLER

Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul
Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan
Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur
Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi
Bamsı Beyrek - 2007 - Salur
Boğaçhan - 2007
Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007
Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur
Beybaba / Koltuk - 2003

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