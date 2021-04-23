23 Nisan 2021, Cuma
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Binance coin (BNB coin) kaç dolar oldu? Kaç TL oldu? Binance coin kaç BTC? BNB coin nasıl alınır? 23 Nisan 2021 BNB coin fiyatı...
Kripto para yatırımcıları Bitcoin, Etherium, BNB ve Altcoin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 23 Nisan, BNB coin yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. BNB coin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Peki, 23 Nisan BNB coin kaç TL oldu? BNB coin kaç BTC? BNB coin nasıl alınır?
BNB coin büyük hareketlilik yaşıyor. Bitcoin'den sonra BNB coin de yatırımcılar için iyi bir seçenek haline geldi. Peki, 23 Nisan BNB coin kaç TL oldu? BNB coin nedir, nasıl alınır?
23 NİSAN BNB COIN KAÇ TL OLDU? BNB COIN NEDİR, NASIL ALINIR?
1 BNB COİN (BINANCE): 489,61 dolar - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)
1 BNB COİN (BINANCE): 0.009904 BTC
1 BNB COİN (BINANCE): 0.2189 ETH
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