23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle bu yıl evlerden kutlanan 23 Nisan için Türk bayrağı görselleri ve şiirler aratılıyor. En güzel şiirler, Atatürk fotoğrafları, Türk bayrağı fotoğrafları, 23 Nisan tarihçesi, 23 Nisan'ın anlam ve önemi arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra Kosova'da "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" olarak kutlanılır. İşte tüm merak edilenler...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle evlerden kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Bayrağı görselleri ve tarihçesi merak konusu oldu.

TÜRK BAYRAĞI TARİHÇESİ NE?

Türk bayrağı, ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey'e gönderilen beyaz renkli sancak olarak bilinmektedir. 15. yüzyıldan sonra al bayrak Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Muharebesi'nde ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Türk bayrağına en yakın şekle ise III. Selim döneminde bürünmüştür. Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Sekiz köşeli yıldız zafer anlamı taşımaktadır. 1844 yılında Abdülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde bayraktaki yıldız beş köşeli şeklini almıştır. Beş köşeli yıldız insan temsil etmektedir. Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde bayrağın şekli kesin bir şekilde tayin edilmiştir. 28 Temmuz 1937 tarihli, 27175 sayılı "Türk Bayrağı Nizamnamesi Kararnamesi" ile de Türk bayrağının kullanılışı düzenlenmiştir.

EN GÜZEL TÜRK BAYRAĞI FOTOĞRAFLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Türk Bayrağı fotoğrafları ise aratılma devam ediyor.

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Şiir 1

Bugün çocuk günüdür,

Dünyanın düğünüdür,

Ulusumun ünüdür,

Hoş geldin 23 Nisan.

Bağımsızlık özüdür,

Kardeşliğin günüdür,

Atatürk'ün sözüdür,

Hoş geldin 23 Nisan.

Şiir 2

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Şiir 3

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

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