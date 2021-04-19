19 Nisan 2021, Pazartesi
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CHZ coin (Chiliz coin) kaç TL oldu? CHZ coin kaç BTC? CHZ coin nasıl alınır? 19 Nisan 2021 CHZ coin fiyatı...
Kripto para yatırımcıları Bitcoin, Etherium ve Altcoin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 19 Nisan, CHZ coin yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. CHZ coin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Altcoinlerden en meşhur olanı XRP ve CHZ coin yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 19 Nisan CHZ coin kaç TL oldu? CHZ coin kaç BTC? CHZ coin nasıl alınır?
CHZ coin büyük hareketlilik yaşıyor. Bitcoin'den sonra CHZ coin de yatırımcılar için iyi bir seçenek haline geldi. Peki, 19 Nisan CHZ coin kaç TL oldu? CHZ coin nedir, nasıl alınır?
19 NİSAN CHZ COİN KAÇ TL OLDU? CHZ COİN NEDİR, NASIL ALINIR?
1 CHZ COİN (CHZ): 4,68 TL - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)
1 CHZ COİN (CHZ): 0.00001009 BTC
1 CHZ COİN (CHZ): 0.0002538 ETH
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