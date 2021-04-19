19 Nisan 2021, Pazartesi

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Bediüzzaman Said Nursi'nin öğrencisi Hüsnü Bayramoğlu hayatını kaybetti!

Hüsnü Bayramoğlu hayatını kaybetti!
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Saidi Nursi'nin talebelerinden olan , 86 yaşında hayatını kaybetti. 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hüsnü Bayramoğlu'nun yaşamı merak konusu oldu. Peki, Hüsnü Bayramoğlu kimdir? Kaç yaşında? Neden vefat etti? İşte detaylar...

'nin öğrencilerinden olan , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Corona virüsü tedavisi gören Hüsnü Bayramoğlu'nun yaşamı merak konusu oldu.

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Hüsnü Bayramoğlu hayatı ile ilgili sorgulamalar milyonların gündemine geliyor. Son olarak İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu hayatı ile ilgili detaylar şöyle; Bayramoğlu 15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verilmiş ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar bu görevde kalmış. 1942'de yedi yaşında olan Hüsnü Bayramoğlu risaleler yazmaya başlar.

Kendisi 13, kardeşi Yılmaz 11 yaşındayken ilk defa Bediüzzaman'ı ziyarete gider. Bu ziyaretten bir süre sonra 1949-1950'de ortaokulu bitirdikten sonra daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başlar ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar Bediüzzaman'ın diğer birkaç talebesiyle birlikte bu vazifeyi görür.

Bayramoğlu kendisini "Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve hizmetkarı, Mütevelli Heyeti Başkanı" olarak tanıtıyordu. Hüsnü Bayramoğlu 18 Nisan 2021 tarihinde corona virüsü salgını sebebiyle vefat etti.

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