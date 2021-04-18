18 Nisan 2021, Pazar

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 18 Nisan

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Nisan tarihinde yapılan 301 bin 243 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.802, hasta sayısı 3.101 olarak açıklanırken; 318 kişi hayatını kaybetti, 43.856 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 268 bin 447 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Nisan tarihinde yapılan 301 bin 243 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.802, hasta sayısı 3.101 olarak açıklanırken; 318 kişi hayatını kaybetti, 43.856 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 43 milyon 768 bin 759, toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, toplam vefat sayısı 35 bin 926, ağır hasta sayısı 3.275, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 687 bin 590 olarak ye

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