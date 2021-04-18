Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Nisan tarihinde yapılan 301 bin 243 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.802, hasta sayısı 3.101 olarak açıklanırken; 318 kişi hayatını kaybetti, 43.856 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 268 bin 447 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Nisan tarihinde yapılan 301 bin 243 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.802, hasta sayısı 3.101 olarak açıklanırken; 318 kişi hayatını kaybetti, 43.856 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 43 milyon 768 bin 759, toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, toplam vefat sayısı 35 bin 926, ağır hasta sayısı 3.275, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 687 bin 590 olarak ye

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