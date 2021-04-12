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Ramazan 2021 Karaman imsakiyesi! Karaman ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Hangi gün?

Ramazan 2021 Karaman imsakiyesi!
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

11 ayın sultanı heyecanı vatandaşları sardı. ayında için ilk sahur ve ilk iftar saatleri merak konusu oldu. 2021 ramazan imsakiyesini açıkladı. Peki, Karaman için ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Hangi gün? Detaylar haberimizde...

11 ayın sultanı olarak adlandırılan 13 Nisan gecesi başlıyor. İslam alemi heyecanla ilk sahur ve iftar vaktini bekliyor. İmsakiye, merak edilen konular arasında yer alıyor. Sizler için il il 2021 imsakiyesini derledik.

2021 KARAMAN İMSAKİYESİ

TARİHİMSAKİFTAR
13 Nisan 202104:2819:28
14 Nisan 202104:2719:29
15 Nisan 202104:2519:30
16 Nisan 202104:2319:31
17 Nisan 202104:2119:32
18 Nisan 202104:2019:33
19 Nisan 202104:1819:34
20 Nisan 202104:1619:35
21 Nisan 202104:1519:35
22 Nisan 202104:1319:36
23 Nisan 202104:1119:37
24 Nisan 202104:1019:38
25 Nisan 202104:0819:39
26 Nisan 202104:0619:40
27 Nisan 202104:0519:41
28 Nisan 202104:0319:42
29 Nisan 202104:0219:43
30 Nisan 202104:0019:44
1 Mayıs 202103:5819:44
2 Mayıs 202103:5719:45
3 Mayıs 202103:5519:46
4 Mayıs 202103:5419:47
5 Mayıs 202103:5219:48
6 Mayıs 202103:5119:49
7 Mayıs 202103:4919:50
8 Mayıs 202103:4819:51
9 Mayıs 202103:4619:52
10 Mayıs 202103:4519:52
11 Mayıs 202103:4319:53
12 Mayıs 202103:4219:54
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