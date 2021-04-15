Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli vatandaşlar bayramda alacakları emekli ikramiyelerinin miktarını ve yatacağı zamanı merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zamlı bayram ikramiyesi verileceğini açıklamıştı. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

2018 yılından bu yana verilen bayram ikramiyesi bu yıl emekliye zamlı olarak verilecek. Zam oranı henüz belli olmayan emekli ikramiyesi için arama motorlarında sık sık araştırma yapılıyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı öncesi ödemeler mayıs ayında yapılacak. 30 Nisan'a kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Hürriyet'in haberine göre, hisse oranında ödeme yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; bayram ikramiyesi de hak sahiplerine aynı oranlarda ödenecek. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olana, eğer ikramiyenin toplam tutarı bin liraysa, yüzde 25'i oranında, 250 lira tutarında bayram ikramiyesi verilecek.

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