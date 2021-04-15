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Ufuk Beydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ufuk Beydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Son dönemin yükselen şarkıcılarından biri olan , ile olan birlikteliği ile gündeme geldi. Arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alan Ufuk Beydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ay tenli kadın şarkısı ile çıkış yakalamıştı...

Son dönemlerin en popüler şarkıcıları arasında yer alan , ile olan birlikteliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Arama motorlarında biyografisi ve özel yaşamı hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Ufuk Beydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Ufuk Beydemir 14 Nisan 1992'de 'da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Beydemir, 'nde antrenörlük eğitimi aldı. Ay tenli kadın şarkısı ile oldukça popüler hale geldi. Şarkı birçok dizide kullanıldı. Beydemir, 2018 yılında "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuştu ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamladı.

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