Bankalar kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etksini göstermeye devam ediyor. Bazı sektörlerde çalışan ve müşteri sağlığını korumak adına değişiklikler yapıldı. Bu değişiklik yapılan sektörlerden biri de bankalar oldu. Banka çalışma saatleri değişti. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri ne? Ramazan ayı kısmi kapanmada bankaların çalışma saatleri ne?
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında Ramazan ayı kısmi kapanma ile ilgili tüm kısıtlamalar açıklanmıştı. Bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre bankalar genel olarak 09:30-16:30 arasında (öğle arası hariç) hizmet verecek. İşte bankaların duyurduğo çalışma saatleri...
YAPI KREDİ
10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
VAKIFBANK
09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
HALKBANK
09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
ZİRAAT BANKASI
09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
AKBANK
10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
GARANTİ BANKASI
10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
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