15 Nisan 2021, Perşembe

HABERLER

Bankalar kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Bankalar kaçta açılıyor?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan ülkemizde de etksini göstermeye devam ediyor. Bazı sektörlerde çalışan ve müşteri sağlığını korumak adına değişiklikler yapıldı. Bu değişiklik yapılan sektörlerden biri de bankalar oldu. Banka çalışma saatleri değişti. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri ne? kısmi kapanmada bankaların çalışma saatleri ne?

önlemleri kapsamında kısmi kapanma ile ilgili tüm kısıtlamalar açıklanmıştı. Bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre bankalar genel olarak 09:30-16:30 arasında (öğle arası hariç) hizmet verecek. İşte bankaların duyurduğo çalışma saatleri...

YAPI KREDİ

10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

VAKIFBANK

09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

HALKBANK

09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

ZİRAAT BANKASI

09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

AKBANK

10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

GARANTİ BANKASI

10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin kaç TL oldu?
Ufuk Beydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ufuk Beydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör