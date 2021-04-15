Burak Sergen corona virüsüne (Koronavirüs) yakalandı! Burak Sergen kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Deneyimli oyuncu Burak Sergen, corona virüsü salgınına yakalandı. Ünlü oyuncu yoğun bakımda tedavi görüyor. Peki, Burak Sergen kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Burak Sergen evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Halsizlik belirtileri gösteren 60 yaşındaki oyuncuya yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakıma alındığı belirtildi. Burak Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır" ifadelerine yer verildi.
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in abisidir.
1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Burak Sergen hala Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam ediyor.
Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
BURAK SERGEN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER
Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun
Halka - 2019 - İlhan Tepeli
Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi
Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu
Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak
Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu
Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa
Zoraki Başkan - 2009 - Reis
Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım
Dicle - 2007 - Seyit
Erkek Tarafı - 2005 - Kamil
Köpek - 2005 - Müdür Abbas
Tam Pansiyon - 2004 - Osman
Zerda - 2002 - Mahmut Ağa
Bulut Bey - 2002 - Kudret
Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü
Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur
BURAK SERGEN'İN ROL ALDIĞI BAZI FİLMLER
Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul
Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan
Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur
Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi
Bamsı Beyrek - 2007 - Salur
Boğaçhan - 2007
Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007
Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur
Beybaba / Koltuk - 2003
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