Tükürük yutmak orucu bozar mı? | Oruç bozan durumlar (Ramazan 2021)

İstemsizce yutulan tükürük ve balgam orucu zedeler veya bozar mı? Bu soru oldukça sık merak edilen ve arama motorlarında araştırılan konulardan biri. Ramazan ayında en çekinilen durumlar arasında istemsizce orucu zedeleyecek durumlara maruz kalmak yer alıyor. Peki, tükürük yutmak orucu bozar mı?

Oruç tutan kişiler balgam ve tükürük yutma durumları ile karşı karşıya kalabiliyor. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar oruçlarının hangi durumlarda bozulacağını merak ediliyor. Peki, tükürük yutmak orucu bozar mı?

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Tükürük eğer ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerekiyor. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI ORUCU BOZAR MI?

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Tükürük ağız sıvısı olduğu için yutulabiliyor. Ancak tükürük içerisinde balgamla karışık olma durumu ya da besin parçaları olduğu şüphesi varsa o halde tükürüğün de yutulmaması gerekiyor.

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