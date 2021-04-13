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Corona virüsü (Koronavirüs) aşısı orucu bozar mı? | Oruç bozan durumlar (Ramazan 2021)

Corona virüsü aşısı orucu bozar mı?
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Corona virüsü salgını sürecinde aşılama süreci devam ediyor. Öte yandan "aşı orucu bozar mı" sorusu arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüsü (Koronavirüs) aşısı orucu bozar mı? Aşı olmak orucu bozar mı? açıkladı...

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, COVID-19 aşısı ve diğer aşıların orucu bozmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmadığını belirterek, "Aşının vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir" dedi.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Aşıların içeriğinde vücudu besleyici vitamin veya gıda içerikli bir içerikleri olmadığından orucu bozmadığını fakat bu konuda göz ardı edilmemesi gerekenin şüpheli şeylerden hep uzak durup şüphesizlere yönelmek olduğuna değinen Bozkurt, boyunca oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması gerektiğine işaret etti.

Gün içerisinde oruçluyken COVID-19 aşısını yaptırmak zorunda olanların ya da randevusu gün içinde verilenlerin rahatlıkla aşısını yaptırabileceğini aktaran Bozkurt, "Çünkü sağlığı korumak, sağlıklı kalabilmek ve bulaşı önlemek için bu önemli bir tedbirdir. Haliyle bundan uzak durmamak için aşı olmak zorundayız. Bu aşıyı olmak zorunda olan insanlara orucun engel olmadığını hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

"KEFARET GEREKMEZ"

COVID-19 aşısının orucu bozmaması nedeniyle kaza ve kefaretin gerekmediğini vurgulayan Bozkurt, " dahil olmak üzere hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir. Ancak gün içinde olmak isteyenler varsa olabilir, oruca zarar vermeyecektir bu durum" değerlendirmesinde bulundu.

AŞI VE İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

resmi sitesinde "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir." ifadeleri kullanılmıştır.

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