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Ramazan ayında sahurda ne yenir? Tok tutan yiyecekler neler?

Ramazan ayında sahurda ne yenir?
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

ayı islam alemi için oldukça önemlidir. Milyonlarca kişi ramazan ayında oruç tutarak ibadet etmektedir. Sahur saatlerinde yediğimiz içtğimiz gıdalar da büyük önem taşımaktadır. Acıkmayı engelleyecek, sağlıklı besinler tüketmek gerekmektedir. Peki, sahurda ne yenir? Tok tutan yiyecekler neler?

11 ayın sultanı ayında milyonlarca müslüman oruç tutmaktadır. Sahurda yenilen besinler büyük önem taşımaktadır. Sağlığı korumak ve tok kalabilmek adına sahurda yenilmesi gereken gıdalar merak konusu oldu.

SAHURDA NE YENİR? TOK TUTAN YİYECEKLER NELER?

Kahvaltılık ağırlıklı sahur yapılmalıdır. bu noktada büyük önem taşımaktadır. Zeytin sindirim sistemine yardımcı olur. Ayrıca zeytin gün boyu tok kalmamızı da sağlayacaktır. Günlük protein ihtiyacının karşılanması da oldukça önemlidir bu noktada yumurta tercih edilebilir. Yumurta aynı zamanda gün boyu tok kalmamızı da sağlayacaktır. da tercih edilmesi gerekenler arasındadır. çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da iyi gelmektedir. Ekmek tercihi de oldukça önemlidir. Ekmek için tercih edilebilir. tüketmek protein açısından oldukça önemlidir. Meyve olarak da tercih edilebilir.

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Sahur yapanların sıkça karşılaştığı problemlerden biri de mide yanmasıdır. Bu durumdan kurtulmak için sahurda tüketilmesi önerilen gıdalar bulunmaktadır.




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