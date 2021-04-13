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Ramazan ayında güllaç nasıl yapılır? Sevilen ramazan tatlısı güllaç tarifi

Ramazan ayında güllaç nasıl yapılır?
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

ayında birçok kişi sahur ve iftara hazırlanıyor. Ramazan ayının en sevilen tatlılarından biri olan 'ın nasıl yapıldığı ise merak konusu oldu. Peki, güllaç nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Püf noktaları nelerdir?

Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan ve ayında çok tüketilen gıdalar arasında bulunan , iftardan sonra büyük bir keyifle tüketiliyor. Ramazan ayını güllaçsız geçirmek istemeyenler, güllaç yapımını araştırıyor.

GÜLLAÇ TARİFİ

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

Yarım paket güllaç

Ceviz

Şerbeti için:

1 Litre süt
5 yemek kaşığı toz şeker
5 yemek kaşığı gül suyu

Üzeri için:

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ...

Süt ve şeker tencereye alınarak ısıtılır. Sütün kullanım aşamasında oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu işlemin ardından güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye alınmalıdır. İki kepçe sütü her tarafı ıslanacak şekilde dökülmelidir. Yaprak adetinin yarısına geldiğimizde araya dövülmüş ceviz serpilmelidir. Ardından kalan yapraklarda da aynı işlem yapılmalıdır.

2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerine nar ile süsleyerek servis edilebilir.

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