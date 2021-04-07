07 Nisan 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 7 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Nisan 2021 tarihinde yapılan 302 bin 108 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 54.740 hasta sayısı 2.203 olarak açıklanırken; 276 kişi hayatını kaybetti, 35.503 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 633 bin 925 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Nisan 2021 tarihinde yapılan 302 bin 108 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 54.740 hasta sayısı 2.203 olarak açıklanırken; 276 kişi hayatını kaybetti, 35.503 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 633 bin 925 olarak açıklandı.

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