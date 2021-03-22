22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Anlık altın fiyat bilgisi... | 22 Ayar bilezik fiyatı

Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Büyük hareketlilik altın piyasasında hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

Atın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? İşte detaylar...

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Kimi zaman düşüş kimi zaman ise yükseliş eğilimi gösteren 22 ayar bilezik fiyatları anlık takip ediliyor. 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 404,54 TL, satış fiyatı 434,18 TL oldu.

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