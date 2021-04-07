Farah Zeynep Abdullah kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte tüm bilinmeyenleri...

Türkiye'nin ünlü kadın oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah, arama motorlarında en çok araştırılan oyuncular arasında yer aldı. TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı isimli diziyle gündeme gelen oyuncu hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

Masumlar Apartmanı dizisiyle gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada ve arama motorlarında gündem oldu. Peki, Farah Zeynep Abdullah kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi. Zeynep Farah Abdullah'ın babası Irak Türkmenidir, annesi Boşnak göçmenidir. Ailesi, İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diba'yı çok sevdiği için adını 'Farah' koydu.

Farah Zeynep Abdullah, çocuk yaşlarda müzik ve oyunculuğa ilgi duydu. İlk ve orta öğreniminin ardından okumaya başladığı İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'ndeki eğitimini, babasının işi dolayısıyla İngiltere'de tamamladı.

İngiltere'de Fransızca, medya, tiyatro ve fotoğrafçılık dersleri aldı. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu Fransızca ve İngilizce oynadı. Tiyatro öğretmeninin teşvikiyle profesyonel oyuncu olmaya karar verdi.

Farah Zeynep Abdullah, üniversiteye başlamadan önceki son bir yıl barmenlik ve garsonluk yaptı.

İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde Fransızca Drama bölümünde lisans eğitimini sürdürürken 2010 yılında Türkiye'den Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için oyunculuk teklifi aldı. Okulunu dondurarak 2 yıl dizide rol aldıktan sonra İngiltere'ye döndü ve 2013 yılında mezun olarak diplomasını aldı.

İngiltere'de üniversite öğrencisi olduğu dönemde Closer adlı filmde bir dansçıyı canlandırdı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİLERİ

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2014 Kurt Seyit ve Şura

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2018 Gülizar

2020- Masumlar Apartmanı

FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMLERİ

2013 Kelebeğin Rüyası

2014 Bir küçük Eylül meselesi

2014 Unutursam Fısılda

2015 Barbie Prenses ve Rockstar

2016 Ekşi Elmalar

2018 Arif v 216

2018 Bizim İçin Şampiyon

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