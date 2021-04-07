07 Nisan 2021, Çarşamba

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Melih Mahmutoğlu ile nişanlanan Damla Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Damla Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

Beko Kaptanı , eski oyuncusu ile nişanlandı. , Nişanda çiftin kurdelesini kesti. Sosyal medyada gündem olan nişanın ardından Damla Çakıroğlu'nun yaşamı, kariyeri, yaşı merak konusu oldu. Peki, Melih Mahmutoğlu ile nişanlanan Damla Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Beko'nun Kaptanı ve eski oyuncusu , nişan yüzüklerini taktı. Genç çiftin nişanı ardından Damla Çakıroğlu'nun yaşamı merak konusu oldu. Peki, Damla Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

DAMLA ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Damla Çakıroğlu 22 Haziran 1994'te dünyaya gelmiştir. takımının eski koçu 'nun kızıdır. Türkiye 20 yaş altı kadın millî voleybol takımının da kaptanlığını yapmıştır. TVF Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (Türkiye Voleybol Federasyonu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi) ardından, 2011-12 sezonunda, İBA TED Ankara Kolejliler takımına transfer olmuştur. 2015 Yazında Eczacıbaşı Vitraya, 2017 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

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