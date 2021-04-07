Melih Mahmutoğlu ile nişanlanan Damla Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı eski oyuncusu Damla Çakıroğlu ile nişanlandı. Volkan Demirel, Nişanda çiftin kurdelesini kesti. Sosyal medyada gündem olan nişanın ardından Damla Çakıroğlu'nun yaşamı, kariyeri, yaşı merak konusu oldu. Peki, Melih Mahmutoğlu ile nişanlanan Damla Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Fenerbahçe Beko'nun Kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı eski oyuncusu Damla Çakıroğlu, nişan yüzüklerini taktı. Genç çiftin nişanı ardından Damla Çakıroğlu'nun yaşamı merak konusu oldu. Peki, Damla Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
DAMLA ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Damla Çakıroğlu 22 Haziran 1994'te dünyaya gelmiştir. Türk Telekom takımının eski koçu Merih Çakıroğlu'nun kızıdır. Türkiye 20 yaş altı kadın millî voleybol takımının da kaptanlığını yapmıştır. TVF Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (Türkiye Voleybol Federasyonu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi) ardından, 2011-12 sezonunda, İBA TED Ankara Kolejliler takımına transfer olmuştur. 2015 Yazında Eczacıbaşı Vitraya, 2017 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.
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