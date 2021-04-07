07 Nisan 2021, Çarşamba

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1 Ethereum bugün kaç dolar? 7 Nisan Ethereum kuru hareketleri…

1 Ethereum bugün kaç dolar?
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “ kaç dolar oldu? 1 Ethereum kaç TL? Ethereum'da son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan kripto paraların en değerlileri araında yer alan , yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında (ETH) kaç dolar? 1 ETH (Ethereum) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte hareketleri...

1 ETHEREUM NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Ethereum 2,093.10 Dolar oldu. Son 24 saatte 1,84 % değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 242,288,533,310 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

1 Bitcoin bugün kaç dolar? 7 Nisan Bitcoin kuru hareketleri… haberin devamı

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