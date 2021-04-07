Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölümde neler yaşandı?
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri ekrana kilitledi. EDHO 189. bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi kaçıranlar arama motorlarında dizi hakkında sorgularda bulundu. EDHO tek parça izlemek isteyenler ve 190. bölüm fragmanı hakkında bilgi almak isteyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kesintisiz izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm tek parça izle gibi sorgular yapıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm nasıl izlenir? EDHO 189 izle...
Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 189. yeni bölümü hakkında tüm detaylar haberimizde...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.
Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.
Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davranır.
Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.
Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Kormaz'ı asar.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜM İZLE!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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