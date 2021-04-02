Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Nisan tarihinde yapılan 248 bin 968 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 42.308, hasta sayısı 1.471 olarak açıklanırken; 179 kişi hayatını kaybetti, 24.419 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 400 bin 296 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Nisan tarihinde yapılan 248 bin 968 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 42.308, hasta sayısı 1.471 olarak açıklanırken; 179 kişi hayatını kaybetti, 24.419 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 39 milyon 070 bin 763, toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, toplam vefat sayısı 31 bin 892, ağır hasta sayısı 2.182, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3,6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 059 bin 462 olarak yer aldı.

2 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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