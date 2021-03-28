28 Mart 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 28 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Mart 2021 tarihinde yapılan 220 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.058, hasta sayısı 1.305 olarak açıklanırken; 153 kişi hayatını kaybetti, 17.164 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 208 bin 173 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Mart 2021 tarihinde yapılan 28 Mart 2021 tarihinde yapılan 220 bin 109 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.058, hasta sayısı 1.305 olarak açıklanırken; 153 kişi hayatını kaybetti, 17.164 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 208 bin 173 olarak açıklandı.

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