01 Nisan 2021, Perşembe

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

önlemleri kapsamında işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği desteği veriliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sürecinde verilen kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ 5 NİSAN'DA

ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri de 5 Nisan'da yapılacak. Bakan Selçuk, ödemelerin 5 Nisan'da banka hesaplara yatırılacağını belirterek IBAN bilgileri olmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

Öte yandan, pandemi döneminde binlerce işçi ve işverene nefes olan kısa çalışma ödeneği uygulaması da dün itibarıyla sona erdi.

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