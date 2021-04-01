Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

Corona virüsü önlemleri kapsamında işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği desteği veriliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sürecinde verilen kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ 5 NİSAN'DA

Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri de 5 Nisan'da yapılacak. Bakan Selçuk, ödemelerin 5 Nisan'da banka hesaplara yatırılacağını belirterek IBAN bilgileri olmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

Öte yandan, pandemi döneminde binlerce işçi ve işverene nefes olan kısa çalışma ödeneği uygulaması da dün itibarıyla sona erdi.

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