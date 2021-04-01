E-Ticaret siteleri ve sosyal ağlar mercek altına alınıyor! Kuralları ihlal edenlere büyük cezalar kapıda
Rekabet Kurumu, E-ticaret siteleri ve sosyal ağlara yeni kurallar getirecek. Yıl sonuna kadar çıkacak yasa, birçok kişinin ceza almasına neden olabilir.
Facebook, Google, Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım ağları ve internet aracılık hizmeti sunan dijital platformları reklam konusunda incelemeye alan Rekabet Kurumu şimdi de yasal düzenleme için kolları sıvadı. SABAH'ta yer alan haberde, Dijital mecraların (E-Ticaret siteleri, Sosyal ağlar vb.) mercek altına alınması, mevzuat hazırlanması gibi konular için çalışma grubu kuruldu.
O ÜLKELER DE İNCELENECEK!
Mevzuat ve düzenlemeler için Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Avustralya, Japonya ve Hindistan'daki mevzuat düzenlemelerini de inceleyecek.
PAZAR YERİNE DE İNCELEME
Bu süreçte ilk olarak dijital piyasalarla ilgili analizler yapılacak. Hangi piyasalarda rekabetçi endişelerin olabileceği belirlenecek. Ardından dijital platformların veri toplama şekli, veriler toplanırken şeffaflık sağlayıp sağlamadığı gibi unsurlara bakılacak. Platformların sahip olduğu veri, veri toplama ve kullanma yöntemleriyle yol açtığı rekabet sorunlar analiz edilerek, bu şirketlere veri paylaşımı gibi yükümlülükler getirilebilecek.
E-pazar yeri platformları da incelenecek. Bu platformların rakipleri, tüketicileri ve ticari kullanıcıları bakımından rekabet ihlallerine neden olup olmadığına bakılarak piyasanın sağlıklı işlemesi için mevzuat düzenlemeleri yapılacak.
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