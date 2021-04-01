01 Nisan 2021, Perşembe

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E-Ticaret siteleri ve sosyal ağlar mercek altına alınıyor! Kuralları ihlal edenlere büyük cezalar kapıda

E-Ticaret siteleri mercek altında! Sosyal medya...
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

, siteleri ve sosyal ağlara yeni kurallar getirecek. Yıl sonuna kadar çıkacak yasa, birçok kişinin ceza almasına neden olabilir.

Facebook, , , Instagram gibi sosyal paylaşım ağları ve internet aracılık hizmeti sunan dijital platformları reklam konusunda incelemeye alan şimdi de yasal düzenleme için kolları sıvadı. SABAH'ta yer alan haberde, Dijital mecraların ( siteleri, vb.) mercek altına alınması, mevzuat hazırlanması gibi konular için çalışma grubu kuruldu.

O ÜLKELER DE İNCELENECEK!

Mevzuat ve düzenlemeler için , , , Avustralya, Japonya ve Hindistan'daki mevzuat düzenlemelerini de inceleyecek.

PAZAR YERİNE DE İNCELEME

Bu süreçte ilk olarak dijital piyasalarla ilgili analizler yapılacak. Hangi piyasalarda rekabetçi endişelerin olabileceği belirlenecek. Ardından dijital platformların veri toplama şekli, veriler toplanırken şeffaflık sağlayıp sağlamadığı gibi unsurlara bakılacak. Platformların sahip olduğu veri, veri toplama ve kullanma yöntemleriyle yol açtığı rekabet sorunlar analiz edilerek, bu şirketlere veri paylaşımı gibi yükümlülükler getirilebilecek.

E-pazar yeri platformları da incelenecek. Bu platformların rakipleri, tüketicileri ve ticari kullanıcıları bakımından rekabet ihlallerine neden olup olmadığına bakılarak piyasanın sağlıklı işlemesi için mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

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