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PlayStation Plus'ta Nisan ayında hangi oyunlar var? Days Gone ve Zombie Army 4: Dead War...

PlayStation Plus'ta Nisan ayında hangi oyunlar var?
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

'ta Nisan ayı oyunları açıklandı. Hem , hem de kullanıcılarına özel oyunlar kütüphaneye eklenebilecek. Listede dikkat çeken oyunlar arasında 429 TL’ye satılan ve 219 TL değerindeki : Dead War yer alıyor.

, abonelerine nisan ayında vereceği oyunları resmen açıkladı. İşte merakla beklenen oyunların listesi...

DAYS GONE

. tarafından geliştirilen yapım, 2019'da 'e özel olarak çıkmıştı. Days Gone, bu senenin ikinci çeyreği içinde 'ye geliyor. 429 TL değerindeki Days Gone en dikkat çeken oyunlardan birisi.

ZOMBIE ARMY 4: DEAD WAR

: Dead War, serisinin yan oyunu olarak karşımıza çıkıyor. TPS kamera açısına sahip oyunda, Nazi zombilere karşı savaşıyorsunuz.

ODDWORLD: SOULSTORM

: New 'n' Tasty'nin devam oyunu olan yapım, çıkış tarihinde abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.

Kaynak: 1

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