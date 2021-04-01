PlayStation Plus'ta Nisan ayında hangi oyunlar var? Days Gone ve Zombie Army 4: Dead War...
PlayStation Plus'ta Nisan ayı oyunları açıklandı. Hem PS4, hem de PS5 kullanıcılarına özel oyunlar kütüphaneye eklenebilecek. Listede dikkat çeken oyunlar arasında 429 TL’ye satılan Days Gone ve 219 TL değerindeki Zombie Army 4: Dead War yer alıyor.
Sony, PlayStation Plus abonelerine nisan ayında vereceği oyunları resmen açıkladı. İşte merakla beklenen oyunların listesi...
DAYS GONE
Days Gone. Bend Studio tarafından geliştirilen yapım, 2019'da PS4'e özel olarak çıkmıştı. Days Gone, bu senenin ikinci çeyreği içinde PC'ye geliyor. 429 TL değerindeki Days Gone en dikkat çeken oyunlardan birisi.
ZOMBIE ARMY 4: DEAD WAR
Zombie Army 4: Dead War, Sniper Elite serisinin yan oyunu olarak karşımıza çıkıyor. TPS kamera açısına sahip oyunda, Nazi zombilere karşı savaşıyorsunuz.
ODDWORLD: SOULSTORM
Oddworld: New 'n' Tasty'nin devam oyunu olan yapım, çıkış tarihinde PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.
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